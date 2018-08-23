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23.08.2018
ТАСС

Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57

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Истребителей пятого поколения Су-57
Истребителей пятого поколения Су-57.
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и ПАО "Сухой" подписали в среду контракт на поставку в вооруженные силы двух истребителей пятого поколения Су-57, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018".

Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Машина выполнена по технологии "стелс", имеет сверхзвуковую скорость полета и внутрифюзеляжное вооружение.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Кубинке 21-26 августа.

22.08.2018
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Страны
Россия
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ПАК ФА
Компании
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Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
23.08.2018 02:35
ДВУХ??? Вы серьезно?? Можно говорить о том, что программа ПАК ФА, как и Су-47 все же не состоялась? А сколько было разговоров....
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