Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
Общеотраслевая информация, Авиация, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Истребителей пятого поколения Су-57.
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС
Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и ПАО "Сухой" подписали в среду контракт на поставку в вооруженные силы двух истребителей пятого поколения Су-57, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018".
Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы.
Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Машина выполнена по технологии "стелс", имеет сверхзвуковую скорость полета и внутрифюзеляжное вооружение.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Кубинке 21-26 августа.
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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