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23.08.2018
ТАСС

Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал"
Подготовленный к спуску на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабле установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 05.05.2018.
Источник: АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Первые два корабля до 2023 года построит "Восточная верфь" во Владивостоке

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны России и два дальневосточных завода подписали контракты на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" до 2026 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно первому контракту, два корабля до 2023 года для российского военного ведомства построит "Восточная верфь" во Владивостоке. Еще четыре единицы до 2026 года передаст флоту "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Подписание состоялось в ходе международного форума "Армия-2018".

Ранее сообщалось о планах заключить контракты на строительство на Дальнем Востоке шести таких кораблей для Тихоокеанского флота в 2019 году.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Кубинке 21-26 августа.

22.08.2018
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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Восточная верфь
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
АРМИ-20XX
ТОФ
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2 комментария
№1
23.08.2018 05:53
Капля в море,но и она теперь радует...
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№2
23.08.2018 09:43
Радует, но не долго ли? 6 кораблей 3его класса за 6 лет?
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