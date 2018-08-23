Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"

Подготовленный к спуску на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабле установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 05.05.2018.

Первые два корабля до 2023 года построит "Восточная верфь" во Владивостоке

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны России и два дальневосточных завода подписали контракты на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" до 2026 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно первому контракту, два корабля до 2023 года для российского военного ведомства построит "Восточная верфь" во Владивостоке. Еще четыре единицы до 2026 года передаст флоту "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Подписание состоялось в ходе международного форума "Армия-2018".

Ранее сообщалось о планах заключить контракты на строительство на Дальнем Востоке шести таких кораблей для Тихоокеанского флота в 2019 году.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Кубинке 21-26 августа.