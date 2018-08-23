Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ"

Стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Гиперзвуковой дальний беспилотник "Анчар-РВ" будет разработан в России, соответствующий контракт заключили в среду Минобороны и Московский институт теплотехники, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018".

Сроки завершения работ не уточняются, стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.

Московский институт теплотехники разрабатывает в основном ракетную технику, в число его разработок входят межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава".

Созданием гиперзвуковых аппаратов в России также занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Кроме того, как сообщалось ранее, для стратегических ракет был создан гиперзвуковой планирующий блок "Авангард".

Форум "Армия-2018" проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.