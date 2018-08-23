Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
Поставка самолетов будет осуществляться до 2023 года
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести самолетов МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023 года, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018", где прошла церемония подписания.
При подписании не уточнялось, сколько самолетов каждой модели получит военное ведомство.
Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь говорил, что Минобороны получит шесть МиГ-35 "на начальной стадии".
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились заводские испытания истребителя.
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Ну да. А цель принять на вооружение, чтобы продавать на экспорт.
для экспорта.Вероятнее всего . Меня интересует почему урезали заказ,ну допустим свои он не надо,а как же загруженность МиГ???Выходит тогда есть предпосылки что у МиГа будут заказы и на Египте все не остановится...