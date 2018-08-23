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23.08.2018
ТАСС

Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35

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Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Поставка самолетов будет осуществляться до 2023 года

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести самолетов МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023 года, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018", где прошла церемония подписания.

При подписании не уточнялось, сколько самолетов каждой модели получит военное ведомство.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь говорил, что Минобороны получит шесть МиГ-35 "на начальной стадии".

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились заводские испытания истребителя.

22.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
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7 комментариев
№1
23.08.2018 05:44
Я хоть и сторонник этой машины,но запуск в массовую серию для ВВС России этой машины после 2023 года не нужен,будет поздно...
0
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№2
23.08.2018 06:21
И эти 6 пойдут для "стрижей".
0
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№3
23.08.2018 07:51
...для экспорта.
+1
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№4
23.08.2018 07:54
Цитата, Hazzard сообщ. №3
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2Farms%2F20180512%2F1520421078.html&fallback=1
0
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№5
23.08.2018 08:11
Цитата, Leron сообщ. №4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2Farms%2F20180512%2F1520421078.html&fallback=1

Ну да. А цель принять на вооружение, чтобы продавать на экспорт.
0
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№6
23.08.2018 08:13
Цитата, Hazzard сообщ. №3
для экспорта.
Вероятнее всего . Меня интересует почему урезали заказ,ну допустим свои он не надо,а как же загруженность МиГ???Выходит тогда есть предпосылки что у МиГа будут заказы и на Египте все не остановится...
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№7
23.08.2018 09:29
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Меня интересует почему урезали заказ,
Бюджет МО урезали.
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