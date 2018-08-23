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23.08.2018
ТАСС

ОАК: истребитель Су-57 станет основой для разработки семейства самолетов

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Су-57
Су-57.
Источник: rg.ru

Министерство обороны и ПАО "Сухой" подписали контракт на поставку двух таких самолетов к 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Целое семейство самолетов будет разработано на базе истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил в среду на форуме "Армия-2018" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Начиная со следующего года самолет начнет поступать в ВКС, я твердо убежден, что этот самолет станет основой целого семейства самолетов, так же как самолет Су-27 стал основой для создания целого семейства самых современных и востребованных истребителей", - сказал он.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, несет вооружение внутри фюзеляжа.

В среду Минобороны РФ и ПАО "Сухой" подписали контракт на поставку двух таких самолетов к 2020 году.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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