ОАК завершила этап эскизно-технического проектирования ПАК ДА

Планируется начать поставки ПАК ДА на вооружение в 2025-2030 годы после проведения испытаний

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Этап эскизно-технического проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) завершен, сообщил в среду в интервью телеканалу "Звезда" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В прошлом году мы завершили этап эскизно-технического проектирования и в конце года подписали два контракта: с министерством обороны как основным заказчиком и с министерством промышленности и торговли, которое обеспечивает создание необходимых базовых критических технологий", - сказал он.

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

По словам замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, производственная база для выпуска этих самолетов может быть создана на Казанском авиазводе к 2025 году.