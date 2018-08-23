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23.08.2018
ТАСС

ОАК завершила этап эскизно-технического проектирования ПАК ДА

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Планируется начать поставки ПАК ДА на вооружение в 2025-2030 годы после проведения испытаний

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Этап эскизно-технического проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) завершен, сообщил в среду в интервью телеканалу "Звезда" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В прошлом году мы завершили этап эскизно-технического проектирования и в конце года подписали два контракта: с министерством обороны как основным заказчиком и с министерством промышленности и торговли, которое обеспечивает создание необходимых базовых критических технологий", - сказал он.

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

По словам замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, производственная база для выпуска этих самолетов может быть создана на Казанском авиазводе к 2025 году.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
ПАК ДА
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