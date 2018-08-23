Зачем США утопили в море российскую суперракету

Телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки рассказал о планах России поднять со дна Баренцева моря новейшую крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой. Ракета якобы упала в море в ходе неудачных испытаний. В Кремле удивились осведомленности американских СМИ, а военные эксперты предположили, с чем могут быть связаны такие публикации.

Россия планирует поднимать со дна Баренцева моря крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, сообщил вечером во вторник американский телеканал CNBC, ссылаясь на анонимные источники в разведке США. Как указал телеканал, ракета якобы упала в море в ходе "неудачных испытаний" в 2017 году.

По данным телеканала, участвовать в операции, сроки проведения которой не называются, должны три судна. Одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Если операция пройдет успешно, то сможет послужить основой для аналогичных работ в будущем, информирует CNBC.

Напомним, крылатая ракета нового поколения, которой в результате всенародного голосования присвоили название "Буревестник", была анонсирована Владимиром Путиным 1 марта во время послания Федеральному собранию. Президент обратил внимание мировой общественности на то, что ракета будет неуязвимой для систем ПРО. Новейшие технологии позволяют ей самостоятельно обходить позиционные районы ПВО и ПРО, ее траекторию полета очень тяжело предсказать, а дальность полета не ограничена. В своем выступлении Путин подтвердил успешные испытания "Буревестника" в 2017 году, отметив, что ракета смогла выйти на заданную мощность и обеспечить необходимый уровень тяги.

Телеканал CNBC уже не первый раз публикует информацию о неудачах "Буревестника". О четырех якобы неудачных испытаниях ракеты в период с ноября 2017 по февраль 2018 года телеканал рассказывал еще в мае текущего года. Испытание якобы длилось около двух минут, за которые ракета смогла пролететь около 35 км, после чего контроль над ней был потерян и ракета упала, сообщало тогда американское СМИ, все так же ссылаясь на данные американской разведки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда опроверг эти заявления, подчеркнув, что информация Путина надежнее, чем данные прессы США, и посоветовал россиянам верить своему президенту. На этот раз Песков отметил: "В отличие от американского телеканала, я не располагаю такой информацией, рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области – Минобороны".

Первый вице-президент Академии геополитических проблем и вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД почеркнул, что авторитетные эксперты-ядерщики считают большой проблемой создание ракеты с ядерной энергетической установкой. "Решить такую задачу в современных условиях фактически невозможно. С технологической точки зрения я не представляю себе создание суперракет с ядерными энергетическими установками. Я отношусь весьма скептически к идее об этой ракете с точки зрения ее осуществимости", – сказал он, добавив, что "Буревестник" не нужен России и с точки зрения оперативной целесообразности.

В связи с этим Сивков не исключил, что сообщения зарубежных СМИ о неудачных испытаниях российской суперракеты и планах поднять ее со дна моря соответствуют действительности.

Если предположить, что "Буревестник" действительно оказался на дне Баренцева моря, то его обязательно нужно пытаться поднять оттуда, подчеркнул начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 год генерал-лейтенант Александр Горьков. Это поможет установить причины неудачного пуска и разобраться в произошедшем на борту, объяснил он газете ВЗГЛЯД.

Горьков при этом уверен, что нахождение такой ракеты на дне не грозит экологической катастрофой. "Военные изделия с такими достаточно опасными двигателями должны быть защищены. Должны быть обеспечены меры безопасности для его применения. Все такие моменты закладываются в программу, которая обеспечивает безопасность при испытаниях", – рассказал эксперт.

В то же время, в отличие от Сивкова, Горьков сомневается в достоверности сообщений о планах России поднять "Буревестник" с морского дна. Он указал на то, что при подобных сложных операциях определяется район, где будут вестись работы, и информация об этом стала бы известна без привлечения ресурсов разведки.

"При таких операциях оповещаются смежные стороны. Страны, которые планировали прохождение по морским путям своих судов или кораблей, будут оповещены о том, что в такое-то время район будет закрыт для судоходства и использования воздушного пространства в целях безопасности", – пояснил Горьков.

Он предположил, что и о самих испытаниях должны были быть предупреждены заинтересованные стороны, тем более если речь идет о ракете с ядерной силовой установкой.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко и вовсе назвал сообщения CNBC о "Буревестнике" вбросом.

"Этот вброс приурочен к открытию форума "Армия-2018" с целью дискредитировать российских разработчиков, российское оружие и те стратегические программы, о которых объявил президент Путин. Вбросы – это элемент информационной войны против России",

– сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил о вбросах по поводу неэффективности зенитно-ракетных систем С-400, которые якобы не засекают американские самолеты-невидимки F-22 и F-35. "С-400 все видит. Может поражать и уничтожать такие цели. Нам не надо рефлексировать на публикации в американских СМИ. Мы самодостаточны, мы успешны. Наш оборонно-промышленный комплекс один из лучших в мире. Собака лает, а караван идет", – резюмировал эксперт.

Андрей Резчиков,Людмила Суркова