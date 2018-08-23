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23.08.2018
Военное обозрение

Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило

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Министерство обороны РФ представило материал, в котором озвучены конкретные цифры промежуточных результатов участия российских войск в операции на территории Сирии. Данные представлены в видеоматериале, который опубликован на YouTube-канале ведомства.

В отчёте Минобороны РФ озвучены данные и о площади освобождённых территорий в Сирии с 30 сентября 2015 года – с того самого дня, когда ВКС РФ нанесли по боевикам первые разящие удары.

Из материала:

В кратчайшие сроки на аэродроме "Хмеймим" развёрнута группировка сил, в состав которой вошли 50 летательных аппаратов, из них – 34 самолёта и 16 вертолётов.

Самолёты: 12 Су-24, 10 Су-25СМ, 4 Су-30СМ, 4 Су-34, 2 Су-25УБ, 1 Ан-30, 1 Ил-20.

Вертолёты: 12 Ми-24, 4 Ми-8.

Отмечено, что за время проведения операции по террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) и "Джебхат ан-Нусра"* нанесено 100 ударов крылатыми ракетами "Калибр" и 66 крылатыми ракетами воздушного базирования.

47 групповых ударов нанесли самолёты Ту-22М3.

В общей сложности уничтожены около 120 тысяч различных объектов террористов, включая укреплённые районы, штабы, тренировочные базы, парки нефтеналивных цистерн, использовавшихся для контрабанды "чёрного золота", заводы по изготовлению боеприпасов и взрывчатых веществ и др.

Минобороны РФ

В ходе операции нейтрализовано 830 главарей бандформирований и свыше 86 тысяч рядовых террористов.

Сирийский боевой опыт приобрели около 63 тысяч военнослужащих ВС РФ, включая военных лётчиков, военнослужащих военной полиции, сапёрных подразделений, войск связи, сил ССО и др.

Если к моменту начала оказания помощи сирийскому народу российскими войсками территория, контролируемая САА, не превышала 8 процентов от общей территории САР, то к настоящему моменту она составляет уже около 96,5%. Освобождены от террористов Алеппо и Восточная Гута, Пальмира и Дейр-эз-Зор. Полностью восстановлен контроль над столицей страны – Дамаском.

22.08.2018
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1 комментарий
№1
23.08.2018 08:50
Теперь бы всех задействованных провести через курсы психологической реабилитации, ибо война и то, что происходит на ней, накладывает неизгладимый отпечаток на душу любого, кто с ней соприкасается. Эти отпечатки не каждый психологический тест зафиксирует, но в какой-то ситуации они могут послужить спусковым крючком и привести к какому либо нежелательному/трагическому событию или их чреде.

Так что война сейчас будет идти за души, умы и сердца в кабинетах психологической реабилитации.
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