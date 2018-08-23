АО "Вертолеты России" представили модернизированные Ми-28НЭ и Ми-35М

Новый модифицированный вариант экспортного боевого вертолета Ми-28НЭ представило АО "Вертолеты России" в рамках международного форума "Армия-2018", сообщает блог bmpd.

Минобороны РФ

Модернизированный Ми-28НЭ оснастили дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М123М "Хризантема-ВМ" с двухканальной системой наведения, при этом вертолет сохранил возможности применять ПТУР 9М120-1 "Атака-ВМ". Кроме того, появилась возможность применения с вертолета 500-кг авиационных бомб. На модернизированную версию штатно устанавливаются новые турбовальные двигатели повышенной мощности ВК-2500-01. Новые лопасти несущего винта повышают лётно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата. Установлены взрывобезопасные топливные баки. Появилась возможность управления беспилотниками прямо из кабины, там установлено специальное оборудование.

Минобороны РФ

Также на форуме были представлены экспортные версии модернизированного ударного вертолета Ми-35М и Ми-35П. На вертолете Ми-35П установлена обзорно-прицельная система ОПС-24Н-1Л с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером. Кроме этого установлен новый цифровой пилотажный комплекс на основе автопилота ПКВ-8.

Модернизированный Ми-35М доработали для применения управляемых ракет "Игла-С" класса "воздух-воздух", а также бортового комплекса обороны "Президент-С" с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.