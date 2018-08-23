Глава ОАК рассказал о приоритетах корпорации

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) считает приоритетом производство военной авиатехники, заявил на конференции в рамках форума "Армия-2018" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сохранение загрузки предприятий, которые занимаются разработкой и производством самолетов стратегической, оперативно-тактической и боевой авиации, является абсолютным приоритетом", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.