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23.08.2018
РИА Новости

Глава ОАК рассказал о приоритетах корпорации

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Президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь. Архивное фото
Президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) считает приоритетом производство военной авиатехники, заявил на конференции в рамках форума "Армия-2018" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сохранение загрузки предприятий, которые занимаются разработкой и производством самолетов стратегической, оперативно-тактической и боевой авиации, является абсолютным приоритетом", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.

22.08.2018
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Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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