Уволен замглавы РКК "Энергия" Михаил Игнаткин
О причинах увольнения не сообщается
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель гендиректора РКК "Энергия" Михаил Игнаткин снят с должности. Об этом во вторник сообщается на официальном портале раскрытия корпоративной информации.
Отмечается, что полномочия Игнаткина, который занимал пост заместителя генерального директора по стратегии и развитию РКК "Энергия", истекли 20 августа. О причинах увольнения не сообщается.
Ранее, 17 августа, был снят с должности другой замглавы корпорации - Алексей Белобородов, работавший на предприятии с 2016 года и ставший фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в попытке хищения 31 млн рублей и находится под арестом до 16 октября.
До этого 4 августа со своего поста по собственному желанию ушел гендиректор корпорации Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности генерального директора вместо него назначен Сергей Романов.
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