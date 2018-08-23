Уволен замглавы РКК "Энергия" Михаил Игнаткин

О причинах увольнения не сообщается

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель гендиректора РКК "Энергия" Михаил Игнаткин снят с должности. Об этом во вторник сообщается на официальном портале раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что полномочия Игнаткина, который занимал пост заместителя генерального директора по стратегии и развитию РКК "Энергия", истекли 20 августа. О причинах увольнения не сообщается.

Ранее, 17 августа, был снят с должности другой замглавы корпорации - Алексей Белобородов, работавший на предприятии с 2016 года и ставший фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в попытке хищения 31 млн рублей и находится под арестом до 16 октября.

До этого 4 августа со своего поста по собственному желанию ушел гендиректор корпорации Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности генерального директора вместо него назначен Сергей Романов.