Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии

«К настоящему моменту на ПСЗ идут активные работы, предшествующие спуску на воду третьего СКР проекта 11356 «Адмирал Макаров». Ожидается, что корабль будет спущен на воду в сентябре», - заявил С.Михйлов.

Контракт с Нью-Дели планируется заключить этой осенью

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Два корпуса фрегатов проекта 11356, строившихся для ВМФ России, будут достроены для Военно-морских сил Индии. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Два корпуса фрегатов 11356, которые стоят в Калининграде (на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" - прим. ТАСС), планируется использовать для строительства кораблей по контракту с Индией. Судьба третьего корпуса пока не определена, по нему в дальнейшем будет принято отдельное решение", - сказал собеседник агентства.

"Контракт с Индией планируется заключить этой осенью. Два корабля будут построены в России, еще два - в Индии, с привлечением российских специалистов", - добавил он.

Сейчас идут переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356. Предполагается, что два корабля будут построены на российских верфях, два - на индийских. Ранее сообщалось, что для реализации контракта будут использованы корпуса, которые предполагалось достроить для Черноморского флота, однако позднее заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук заявлял, что фрегаты достроят для российских моряков.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Сейчас ВМФ России располагает тремя кораблями этого типа, все они находятся в составе Черноморского флота.