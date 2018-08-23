ОСК: универсальные "десантники" и подводные роботы стали тенденцией судостроения

В ОСК считают, что каждое государство, которое добивается непрерывного снабжения своей экономики природными ресурсами, обязано "мониторить водное пространство"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Увеличение количества универсальных кораблей и подводных беспилотников является одной из основных тенденций в современном мировом судостроении. Об этом заявил на форуме "Армия-2018" директор Департамента военно-технического сотрудничества Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Дикий.

"Увеличивается количество универсальных кораблей, в том числе патрульных, которые с успехом могут вести охрану своих стран в экономических интересах. Это увеличение количества беспилотных, в том числе подводных беспилотных аппаратов, которые могут в подводной среде вести мониторинг того, что происходит на континентальном шельфе", - сказал он.

По словам Дикого, ОСК сталкивается с тем, что каждое государство, которое добивается непрерывного снабжения своей экономики природными ресурсами, обязано "мониторить водное пространство".

Еще одна тенденция - использование кораблей для проведения точечных гуманитарных операций, добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.