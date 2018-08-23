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23.08.2018
Газета.ru

CNBC: российская ядерная ракета упала в Баренцево море

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Источник: Global Look Press

Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года, ее до сих пор не подняли на поверхность. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на ознакомленный с докладом американской разведки источник.


По имеющимся данным, в настоящее время Россия готовится к поискам и подъему на поверхность ракеты с ядерным двигателем. Как стало известно, в поисковой операции будут участвовать три судна, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными материалами.


Источники отметили, что точные сроки проведения операции не определены. Также не упоминается о потенциальном ущербе здоровью или окружающей среде, который мог бы быть вызван возможным повреждением корпуса ракеты.


Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию американских СМИ о неудачных испытания российских ракет.

22.08.2018
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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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