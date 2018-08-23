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23.08.2018
Военное обозрение

Техмаш представил новые неуправляемые снаряды для РСЗО "Торнадо-Г"

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Концерн Техмаш, в рамках международного форума "Армия-2018", проходящего в настоящее время в подмосковной Кубинке, представил боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", сообщается в пресс-релизе, предоставленным концерном.

Минобороны РФ

В концерне провели презентацию новых 122-мм снарядов для РСЗО "Торнадо-Г". Всего представлено три новых снаряда: неуправляемый снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539), предназначенный для поражения живой силы как на открытой местности, так и в укрытиях, техники, не имеющей брони, а также командных пунктов и других целей. Позволяет эффективно поражать цели на обратных склонах, в ущельях и горах. Заявленная эффективность нового снаряда в 6 раз превышает штатный снаряд РСЗО "Град".

Вторым показали неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами (индекс 9М541), предназначенный для поражения бронированной техники с толщиной брони до 140 мм. Заявленная эффективность поражения в 10 раз выше чем у штатного снаряда "Града".

Кроме этого, впервые демонстрировался неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538), предназначенный для поражения живой силы противника. Новый снаряд по эффективности в 2 раза превосходит штатный выстрел РСЗО "Град". Эффективность поражения достигается за счет головной части снаряда, несущей в себе 1312 готовых 6-мм поражающих элементов и 2 660 штук 9-мм. Дальность стрельбы всеми типами снарядов - 20 километров.

Российская реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" принята на вооружение российской армии в 2014 году на замену РСЗО "Град".

22.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
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