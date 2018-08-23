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23.08.2018
ТАСС

Двенадцать предприятий тульского ОПК участвуют в форуме "Армия-2018"

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АО «НПО «Высокоточные комплексы»
АО «НПО «Высокоточные комплексы».
Источник: vpk-news.ru

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, форум может позволить компаниям наладить контакты с новыми заказчиками

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Двенадцать тульских предприятий оборонной промышленности принимают участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщил губернатор региона Алексей Дюмин, слова которого в среду цитирует пресс-служба регионального правительства.

"На выставке вооружения, военной и специальной техники представлена продукция 12 тульских предприятий", - сказал губернатор, добавив, что изделия тульских оборонщиков уже завоевали прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники.

По его словам, в форуме участвуют предприятия "Альфа-прибор", "Тулмашзавод", Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, "Октава", "Сплав", "Стрела", "Тренажерные системы" и другие.

Дюмин выразил надежду, что форум позволит предприятиям региона наладить контакты с новыми заказчиками.

Форум "Армия-2018" открылся 21 августа в подмосковной Кубинке. В нем принимают участие свыше тысячи предприятий ОПК России и зарубежных стран, которые демонстрируют свыше 18 тыс. экспонатов. В рамках форума запланирована научно- деловая программа в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов. Форум продлится до 26 августа.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КБП
Тренажерные системы
Проекты
АРМИ-20XX
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