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23.08.2018
Вестник Мордовии

Сирийский опыт: улучшенный ТОС-1А "Солнцепек" - впервые на "Армии-2018"

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Фото: "Вестника Мордовии"

Модернизированный ТОС-1А "Солнцепек" впервые представлен на военно-техническом форуме "Армия-2018", открывшемся сегодня в Подмосковье.

Участие ТОС-1А "Солнцепек" в боевых действиях в Сирии дало бесценный опыт нашим военным. Они все-таки решили модернизировать имеющиеся в войсках тяжелые огнеметные системы.

В настоящее время эта техника унифицирована с российским танком Т-72Б3. Так, на лобовой броне и бортах появилась встроенная динамическая защита, мощность двигателя повысилась до 840 л.с.

Были произведены другие доработки, которые улучшили тактико-технические характеристики.

Фото: "Вестника Мордовии"

Такие нововведения позволят "Солнцепекам" увереннее чувствовать себя на современном поле боя, как в боях с незаконными вооруженными формированиями, так и в сражениях с регулярными войсками.

Машина изготавливается на Омском заводе транспортного машиностроения, который входит в корпорацию Уралвагонзавод.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Т-72Б
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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