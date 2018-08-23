РФ заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве со Сьерра-Леоне

Сьерра-Леоне стала 107-м государством, с которым у России есть такое соглашение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Сьерра-Леоне подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы приурочили к этому форуму подписание межправительственных соглашений. Только что подписано соглашение со Сьерра-Леоне - кстати, 107-е государство, с которым у нас есть соглашение", - сказал он.