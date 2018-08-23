РФ заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве со Сьерра-Леоне
Дмитрий Шугаев.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Сьерра-Леоне стала 107-м государством, с которым у России есть такое соглашение
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Сьерра-Леоне подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Мы приурочили к этому форуму подписание межправительственных соглашений. Только что подписано соглашение со Сьерра-Леоне - кстати, 107-е государство, с которым у нас есть соглашение", - сказал он.
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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