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23.08.2018
РИА Новости

ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов

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Корабли ВМФ РФ. Архивное фото
Корабли ВМФ РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Российские фрегаты типа 22350 и корветы проекта типа 22380 должны строиться крупными сериями, в целом в составе ВМФ РФ фрегатов должно быть не менее 18, корветов - 36, заявил в среду главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), бывший главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков.

"Мы считаем, что должна быть построена крупная серия фрегатов проекта 22350. По нашим оценкам, это где-то 18 кораблей, а корветов (проекта 22380 - ред.) нам нужно в два раза больше", - сказал он, выступая на круглом столе, посвященном развитию российского кораблестроения, в рамках форума "Армия-2018".

При этом он подчеркнул, что малые серии российскому кораблестроения вредны.

22.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Чирков Виктор
Проекты
22350
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
23.08.2018 05:55
Цитата, q
Российские фрегаты типа 22350 и корветы проекта типа 22380 должны строиться крупными сериями, в целом в составе ВМФ РФ фрегатов должно быть не менее 18, корветов - 36, заявил в среду главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), бывший главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков.
Адекватные цифры,по всей видимости ВМФ слез с небес на землю,теперь дело за малым построить хотя бы это.
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