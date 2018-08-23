ФСВТС: контракт на поставку С-400 Индии может быть подписан до конца года
ЗРС С-400 «Триумф».
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Почти все параметры договора согласованы, отметил глава службы Дмитрий Шугаев
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Основные параметры контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 определены, контракт планируется подписать до конца 2018 года.
Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Мы готовы полностью к подписанию этого контракта. Основа его заложена, практически все параметры согласованы. До конца этого года мы планируем подписание этого контракта", - сказал Шугаев.
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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