ФСВТС: контракт на поставку С-400 Индии может быть подписан до конца года

Почти все параметры договора согласованы, отметил глава службы Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Основные параметры контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 определены, контракт планируется подписать до конца 2018 года.

Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы готовы полностью к подписанию этого контракта. Основа его заложена, практически все параметры согласованы. До конца этого года мы планируем подписание этого контракта", - сказал Шугаев.