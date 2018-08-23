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23.08.2018
ТАСС

ФСВТС: контракт на поставку С-400 Индии может быть подписан до конца года

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С-400
ЗРС С-400 «Триумф».
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Почти все параметры договора согласованы, отметил глава службы Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Основные параметры контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 определены, контракт планируется подписать до конца 2018 года.

Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы готовы полностью к подписанию этого контракта. Основа его заложена, практически все параметры согласованы. До конца этого года мы планируем подписание этого контракта", - сказал Шугаев.

22.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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