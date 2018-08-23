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23.08.2018
ТАСС

Производство ракет "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах

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РН "Протон-М"
РН "Протон-М".
Источник: © Григорий Сысоев/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что эксплуатация этих ракет продолжится до 2025 года

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году, сообщил в среду журналистам на форуме "Армия-2018" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас контракты на 20 ракет до 2025 года, 17 подтверждены, три - в работе. Мы завершаем производство ракет "Протон-М" в конце 2020 года - начале 2021 года. После этого идет эксплуатация ракет, их подготовка к пуску", - сказал Рогозин.

22.08.2018
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Продукция
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