Итоги работы комиссии Роскосмоса по делу ЦНИИмаш о госизмене оглашать не будут

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса завершила работу на ЦНИИмаш, сотрудник которого обвиняется в разглашении гостайны. Об этом в среду на форуме "Армия-2018" сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все выводы будут связаны с тем, чтобы повысить эффективность института. Эти выводы являются предметом рассмотрения Роскосмоса, вряд ли мы готовы делиться ими. Расследование завершено", - сказал он.