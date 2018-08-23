Итоги работы комиссии Роскосмоса по делу ЦНИИмаш о госизмене оглашать не будут
Общеотраслевая информация, Космонавтика, Структура, собственность, кадры, Состояние и перспективы ОПК, Глобальная безопасность:
ЦНИИМаш.
Источник: gazeta.ru
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса завершила работу на ЦНИИмаш, сотрудник которого обвиняется в разглашении гостайны. Об этом в среду на форуме "Армия-2018" сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Все выводы будут связаны с тем, чтобы повысить эффективность института. Эти выводы являются предметом рассмотрения Роскосмоса, вряд ли мы готовы делиться ими. Расследование завершено", - сказал он.
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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