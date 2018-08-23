РФ и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре

Комплекс будет использоваться для запусков перспективного российского носителя "Союз-5"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подписание российско-казахстанского соглашения о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур состоялось в среду в рамках форума "Армия-2018", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Документ подписали глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Россия и Казахстан совместно работают над проектом "Байтерек" с 2004 года. Ожидается, что этот ракетный комплекс будет использоваться для запусков перспективного российского носителя "Союз-5". В Казахстане эта ракета получит название "Сункар" ("Сокол").