РФ и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Комплекс будет использоваться для запусков перспективного российского носителя "Союз-5"
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подписание российско-казахстанского соглашения о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур состоялось в среду в рамках форума "Армия-2018", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Документ подписали глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
Россия и Казахстан совместно работают над проектом "Байтерек" с 2004 года. Ожидается, что этот ракетный комплекс будет использоваться для запусков перспективного российского носителя "Союз-5". В Казахстане эта ракета получит название "Сункар" ("Сокол").
22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
loading...