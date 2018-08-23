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23.08.2018
ТАСС

Стоящие на вооружении "Искандеры" в ближайшие несколько лет модернизируют

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Конструкторском бюро машиностроения отметили, что на это может потребоваться несколько лет

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Имеющиеся в российской армии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" будут модернизированы, как ожидается, на это потребуется несколько лет. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный конструктор разработавшего комплексы Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли модернизироваться стоящие на вооружении "Искандеры".

По оценке собеседника агентства, на это "наверное" потребуется несколько лет.

Кашин уточнил, что работы по модернизации комплексов уже ведутся, они направлены на "повышение боевой эффективности". Деталей работ он не привел.

"Искандер" - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, стоящих на вооружении российской армии.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
КБМ
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