Стоящие на вооружении "Искандеры" в ближайшие несколько лет модернизируют

В Конструкторском бюро машиностроения отметили, что на это может потребоваться несколько лет

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Имеющиеся в российской армии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" будут модернизированы, как ожидается, на это потребуется несколько лет. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный конструктор разработавшего комплексы Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли модернизироваться стоящие на вооружении "Искандеры".

По оценке собеседника агентства, на это "наверное" потребуется несколько лет.

Кашин уточнил, что работы по модернизации комплексов уже ведутся, они направлены на "повышение боевой эффективности". Деталей работ он не привел.

"Искандер" - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, стоящих на вооружении российской армии.