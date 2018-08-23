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23.08.2018
РИА Новости

В Хабаровске на форуме "Армия-2018" покажут современное вооружение

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник: Army Recognition

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Образцы современного вооружения войск Восточного военного округа будут представлены в Хабаровске в рамках военно-технического форума "Армия-2018", мероприятия которого пройдут в Приморском и Хабаровском краях в конце этой недели, сообщает пресс-служба округа в среду.

Ранее сообщалось, что международный военно-технический форум "Армия-2018" Восточного военного округа пройдет 24-26 августа. Во Владивостоке его мероприятия пройдут на шести площадках. На базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском пройдет научно-деловая программа форума. На других площадках также будут представлены образцы вооружения.

"На аэродроме "Хабаровск-Центральный" состоятся мероприятия военно-технического форума. В ходе работы форума хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди образцов вооружения истребители поколения 4++ Су-35с, многоцелевые бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-8амтш "Терминатор", ударный Ка-52 "Аллигатор" и самый большой в мире, серийно выпускаемый транспортный вертолет - Ми-26.

Уточняется, что посетители выставки также увидят пусковую установку зенитной ракетной системы С-300ПС, радиолокационную станцию "Каста", пусковую установку новейшего ОТРК "Искандер", танки Т-72Б3, Т-80, бронетранспортер БТР-80, бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тигр", комплекс РЭБ "Красуха-4".

Пресс-служба информирует, что в период работы форума будет работать выездной пункт отбора на военную службу по контракту, запланированы выступления творческих коллективов ВВО.

22.08.2018
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Продукция
БМПТ Рамка-99
БТР-80
Искандер
Ка-52
Красуха-4
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С-300П
Су-34
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