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23.08.2018
РИА Новости

Россия занимает 12% мирового рынка судостроения, заявили в "Севмаше"

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Будниченко Михаил Анатольевич
Будниченко Михаил Анатольевич.
Источник: http://www.sevmash.ru/

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Россия занимает 12% мирового рынка судостроения, при этом ряд серьезных проблем в отрасли не дает ей увеличить этот показатель, заявил в среду гендиректор судостроительного завода "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Россия сегодня занимает 12% мирового рынка судостроения и находится по этому показателю на втором месте после Соединенных Штатов", - сказал Будниченко в ходе круглого стола, посвященного развитию российского кораблестроения, в рамках форума "Армия-2018".

При этом Будниченко отметил, что российская судостроительная отрасль сегодня сталкивается с рядом серьезных проблем, которые мешают ей улучшать свои позиции на гражданских и оружейных рынках.

Средни них руководитель "Севмаша" выделил сложность промышленной кооперации, низкое качество продукции, поставляемой предприятиями подрядчиками, в результате чего ссыпаются сроки сдачи кораблей, а также кадровый кризис, связанный со сменой поколений.

Он также сообщил, что сегодня "Севмаш" строит 14 больших кораблей и подводных лодок, в том числе с атомной силовой установкой.

22.08.2018
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