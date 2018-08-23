Россия занимает 12% мирового рынка судостроения, заявили в "Севмаше"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Россия занимает 12% мирового рынка судостроения, при этом ряд серьезных проблем в отрасли не дает ей увеличить этот показатель, заявил в среду гендиректор судостроительного завода "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Россия сегодня занимает 12% мирового рынка судостроения и находится по этому показателю на втором месте после Соединенных Штатов", - сказал Будниченко в ходе круглого стола, посвященного развитию российского кораблестроения, в рамках форума "Армия-2018".

При этом Будниченко отметил, что российская судостроительная отрасль сегодня сталкивается с рядом серьезных проблем, которые мешают ей улучшать свои позиции на гражданских и оружейных рынках.

Средни них руководитель "Севмаша" выделил сложность промышленной кооперации, низкое качество продукции, поставляемой предприятиями подрядчиками, в результате чего ссыпаются сроки сдачи кораблей, а также кадровый кризис, связанный со сменой поколений.

Он также сообщил, что сегодня "Севмаш" строит 14 больших кораблей и подводных лодок, в том числе с атомной силовой установкой.