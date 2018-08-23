Сотрудники военно-политического управления Минобороны РФ пройдут полную переаттестацию

Кубинка (Московская область) 22 августа. ИНТЕРФАКС - Сотрудники управления Минобороны РФ по работе с личным составом при переходе в военно-политическое управление пройдут полную переаттестацию, сообщил "Интерфаксу" глава военно-политического управления замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

"У нас сейчас идет целенаправленная работа по перформированию бывшего главного управления по работе с личным составом в главное управление военно-политической работы. У нас сейчас в соответствии с приказом министра обороны проводится полная переаттестация. В состав военно-политических органов войдут только те люди, которые хотят и могут этим заниматься", - сказал А.Картаполов.

Замминистра отметил, что в управлении сейчас определяются с основными задачами, которые оно будет выполнять, однако сообщил, что оно, среди прочего, будет заниматься "целенаправленной ежедневной целеустремленной и активной военно-политической работой".

"Это не разовая акция, это не какие-то часы, это постоянная работа, которая будет проводиться с личным составом и не только", - подчеркнул глава управления.

По его словам, задачи военно-политического управления будут "серьезно отличаться" от задач управления по работе с личным составом. "Они будут расширены, они будут укреплены и они будут детализированы", - отметил генерал.

Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ создано указом президента России. До назначения должность главы управления А.Картаполов с ноября 2015 года занимал должность командующего войсками Западного военного округа, командовал российской группировкой войск в Сирии (с декабря 2016 г. по март 2017 г.).

По словам заместителя председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александра Каньшина, одна из задач нового управления - добиваться победы в информационной войне.

"Кардинальное преобразование системы воспитательной работы в войсках вызвано тем, что сегодня информационная война стала неотъемлемой частью военных действий, а с учетом применения современных технологий может создать предпосылки для победы или поражения еще до начала применения собственно военной силы", - заявил А.Каньшин "Интерфаксу".

"Представители военно-политических органов будут работать во всех структурах, начиная от роты и вплоть до Минобороны РФ. В связи с этим предстоит серьезная задача подготовки кадров, имеющих высокую профессиональную подготовку, способных вести работу на новой технологической базе", - добавил он.