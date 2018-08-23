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23.08.2018
Интерфакс-АВН

Россия наращивает ВТС с Сирией - "Ростех"

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Война в Сирии
Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.
Источник: REUTERS/ Omar Sanadik

Россия будет чаще выдавать кредиты на покупку у нее военной техники и оружия

Кубинка (Московская область). 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия наращивает военно-техническое сотрудничество с Сирией и Алжиром, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"По объему заказов на российскую технику лидером является Индия. На втором месте Китай. Мы наращиваем сотрудничество по линии ВТС с Вьетнамом, Алжиром, Сирией", - сказал в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

По его словам, в настоящее время есть потенциал для продвижения за рубеж авиационных комплексов, систем ПВО, бронетехники.

"Планируется наращивать экспорт за счет предоставления дополнительных удобных для заказчика сервисов и стимулов, таких как кредитование закупок, постпродажный сервис и локализация производства", - сказал С.Абрамов.

Он добавил, что еще одна ниша для освоения - это модернизация предыдущих поколений российской техники, которую эксплуатируют инозаказчики.

"Если рассматривать рынок экспорта по регионам, то он распределен примерно следующим образом: более 50% - это страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, около 20% - арабский мир и Северная Африка, около 15% - Латинская Америка, 8% - это СНГ",- сообщил С.Абрамов.

Накануне на форуме "Армия-2018" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Россия ищет альтернативу доллару при расчетах за поставленную технику, оружие и услуги.

"Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах - это индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли", - сказал А.Михеев.

По его словам, РФ не снижает интенсивность переговоров. "Соответственно, идут расчеты с нашими партнерами. Они с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, включая "Рособоронэкспорт", но и против наших партнеров", - сказал А.Михеев.

22.08.2018
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