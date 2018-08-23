Российский ОПК сможет работать в условиях новых санкций США - Мантуров

Кубинка. 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса смогут нормально работать в условиях новых санкций, которые готовятся ввести США, заявил "Интерфаксу" в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Во-первых, они (санкции) только готовятся. Давайте мы дождемся факта введения. Что касается тех предприятий, которые уже попали под санкции, они работают. Значит, все нормально", - сказал Д.Мантуров на форуме "Армия-2018".

Накануне Д.Мантуров заявил, что запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка.

"Запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично. На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку", - сказал министр, которого процитировала пресс-служба Минпромторга РФ.

"Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ (электронная компонентная база, - "ИФ"). По заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space. До 2020 года будет создано еще более 2000 типов таких изделий, являющихся аналогами более 9000 иностранных компонентов", - приводятся слова Д.Мантурова.

"Мы уже выработали комплекс ответных мер, которых должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты",- сказал министр.