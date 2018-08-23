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23.08.2018
Интерфакс-АВН

Комплекс ПВО "Сосна" сможет поражать и наземные цели - разработчик

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Модель зенитного ракетного комплекса "Сосна"
Модель зенитного ракетного комплекса "Сосна".
Источник: © Vitaly Kuzmin

Кубинка (Московская область) 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" сможет вести стрельбу не только по воздушным, но и по наземным целям, сообщил журналистам в среду заместитель технического директора конструкторско-производственного комплекса АО "КБТочмаш имени Нудельмана" Владимир Уклеев.

"На испытаниях проведены стрельбы на ходу на скоростях 25-30 километров в час. Комплекс имеет возможность стрельбы по наземным целям", - сказал В.Уклеев.

Ранее сообщалось, что ЗРК "Сосна" предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая крылатые и управляемые авиационные ракеты на дальности до 10 км и на высоте до пяти км.

Комплекс оснащен 12 высокоточными зенитными управляемыми ракетами "Сосна-Р", развивающими максимальную скорость до 900 метров в секунду.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
Сосна
Компании
КБточмаш Нудельмана
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