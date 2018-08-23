На Урале заявили о готовности создать новый тяжелый танк на базе "Арматы"

Нижнетагильская корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) готова создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой повышенной дульной энергии.

"Технический задел для этого есть, - отметили представители предприятия в беседе с ТАСС. - Сейчас ожидаем, что решит заказчик - Минобороны".

Напомним, в сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 "Армата" с орудиями калибра 125 мм. Это первая в истории боевая машина, получившая необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Приблизительно сотня единиц этой техники будет поставлена в войска.

Т-14 можно увидеть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке. В этом году "Армата" стоит на выставке без охраны - к танку можно прикоснуться, сфотографировать его.

Кстати

Уральский завод представляет на "Армии-2018" два десятка натурных образцов военной техники - как новые перспективные разработки, так и проверенные годами боевые машины.

Екатерина Призова