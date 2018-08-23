Войти
23.08.2018
Российская газета

Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео

345
0
0
Испытания термоядерной бомбы B61-12
Испытания термоядерной бомбы B61-12.
Источник: rg.ru

В Сети появилось видео летных испытаний новейшей модификации американской термоядерной бомбы США, B61-12. Испытания прошли 11 июля 2017 года на секретном полигоне Тонопа в Неваде и включали в себя два сброса боеприпаса: со средней и малой и высот. Носителем выступил истребитель F-15 Strike Eagle.



Тонопа - не просто испытательный полигон для нового оружия ВВС США (в том числе ядерного), но и измерительный комплекс. Размещенная посреди пустыни под мощной охраной аппаратура определяет  характеристики заметности летательных аппаратов в различных областях оптического, теплового и электромагнитного спектра, формируя их электронные "портреты". Подобные стенды есть и в России, причем исследуют здесь не только отечественное оружие, но и перспективные образцы зарубежных систем. Полученные результаты заносятся в базы данных зенитных комплексов.

B61-12 - двенадцатая и новейшая модификация основной американской ядерной бомбы. От предшественниц она отличается хвостовым оперением, позволяющим трехметровой бомбе пролететь десяток километров от места сброса, корректируя траекторию по GPS. Тормозной парашют замедляет падение B61 и дает возможность самолету-носителю уйти из зоны поражения.

Попавший на видео тест состоял из двух частей. На первом этапе отрабатывалась стабилизация вращения бомбы после сброса, на втором - выпуск тормозного парашюта после сброса на высоте 300 метров. Для испытаниий используется инертный прототип B61, массогабаритный макет без боезаряда.

- Новая "умная" бомба  B61-12 находится в глубокой разработке. Ею планируется заменить все четыре варианта В61, стоящие на вооружении. Программа настолько дорогая, что каждый образец буквально на вес золота, - рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Роговей. - На видео представлены образцы измерительной аппаратуры полигона: как новейшие датчики, так и старинные ветхие приборы - Тонопа поддерживает ядерный арсенал США в течение 61 года.

За кадром остался полигонный аэродром - очень интересное место, используемое как в качестве секретной базы для обучения иностранных пилотов, так и для испытания перспективных летательных аппаратов. И не только перспективных - недавно над Тонопой были замечены стелс-бомбардировщики F-117 Nighthawk, официально снятые с вооружения в 2008 году .


Антон Валагин

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-117
F-15
Проекты
GPS
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
12.10.2015
В61 – бомба 11 президентов
13.06.2013
Состязание килотонного класса
16.11.2012
Американская «молния»: состояние и перспективы
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 09:43
  • 2
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 09:34
  • 3
Гаранты разгрома
  • 23.08 09:29
  • 7
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 09:14
  • 1
Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
  • 23.08 08:53
  • 1
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
  • 23.08 08:50
  • 1
Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило
  • 23.08 08:35
  • 1
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
  • 23.08 08:23
  • 7
Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца
  • 23.08 07:47
  • 5
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
  • 23.08 07:34
  • 30
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 23.08 07:19
  • 7
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 23.08 06:26
  • 4
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
  • 23.08 06:13
  • 1
Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием
  • 23.08 05:59
  • 114
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.08 05:55
  • 1
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов