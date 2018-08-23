Видео: "Бумеранг" уничтожил цель двойным пуском "Корнетов"
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Сухопутная техника, Состояние и перспективы ОПК:
БМП "Бумеранг".
Источник: rg.ru
На подмосковном полигоне Алабино в рамках международного форума "Армия-2018" продемонстрировали показательный бой танка Т-90М и боевой машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин". На видео можно понаблюдать за четкими действиями экипажей.
Кстати, показательный бой модернизированного Т-90М и БМП "Басурманин" впервые посмотрели иностранные гости, присутствующие на форуме. Они смогли также увидеть зенитную установку ЗУ-23М "Спарка" и другие виды новейшего вооружения.
Также в динамическом показе приняла участие БМП "Бумеранг", уничтожившая цель двойным пуском ПТРК "Корнет".
Светлана Цыганкова
22.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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