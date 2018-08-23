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23.08.2018
Российская газета

Видео: "Бумеранг" уничтожил цель двойным пуском "Корнетов"

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БМП "Бумеранг"
БМП "Бумеранг".
Источник: rg.ru

На подмосковном полигоне Алабино в рамках международного форума "Армия-2018" продемонстрировали показательный бой танка Т-90М и боевой машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин". На видео можно понаблюдать за четкими действиями экипажей.

Кстати, показательный бой модернизированного Т-90М и БМП "Басурманин" впервые посмотрели иностранные гости, присутствующие на форуме. Они смогли также увидеть зенитную установку ЗУ-23М "Спарка" и другие виды новейшего вооружения.

Также в динамическом показе приняла участие БМП "Бумеранг", уничтожившая цель двойным пуском ПТРК "Корнет".



Светлана Цыганкова

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-1
Бумеранг
Корнет
Т-90 "Владимир"
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
23.08.2018 05:47
Цитата, q
Видео: "Бумеранг" уничтожил цель двойным пуском "Корнетов"
По ходу тактика против КАЗ.
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