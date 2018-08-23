Видео: "Бумеранг" уничтожил цель двойным пуском "Корнетов"

На подмосковном полигоне Алабино в рамках международного форума "Армия-2018" продемонстрировали показательный бой танка Т-90М и боевой машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин". На видео можно понаблюдать за четкими действиями экипажей.

Кстати, показательный бой модернизированного Т-90М и БМП "Басурманин" впервые посмотрели иностранные гости, присутствующие на форуме. Они смогли также увидеть зенитную установку ЗУ-23М "Спарка" и другие виды новейшего вооружения.

Также в динамическом показе приняла участие БМП "Бумеранг", уничтожившая цель двойным пуском ПТРК "Корнет".

Светлана Цыганкова