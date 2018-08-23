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23.08.2018
РИА Новости

Для авианосца "Адмирал Кузнецов" начали разрабатывать новые гидроустановки

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Военнослужащие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. архивное фото
Военнослужащие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" приступил к разработке модернизированных судовых гидроустановок ГС-3М для тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", сообщает пресс-служба холдинга.

"Наши специалисты уже начали работы по модернизации судовых гидроустановок для оснащения флагманского российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Мы планируем замену трех из шести агрегатов, установленных на корабле", - приводятся в релизе слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Модернизированные изделия позволят проводить заправку, очистку и опрессовку гидросистем самолетов с типом гидрожидкости, применяемым на самолетах типа МиГ-29К и МиГ-29 КУБ. Таким образом, после модернизации на авианесущем крейсере смогут базироваться все типы самолетов палубной авиации.

"Мы всегда стараемся играть на опережение и заранее определять потребности наших клиентов. Поэтому, стремясь предоставить заказчику лучшее решение в максимально сжатые сроки, мы начали работы по модернизации агрегатов еще до заключения государственного контракта", - подчеркнул Насенков.

В настоящий момент в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер - "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Сейчас он находится на ремонте, который предполагается завершить в 2020 году.

22.08.2018
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Россия
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Адмирал Кузнецов
МиГ-29
МиГ-29К
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