В России начали модернизировать ракетные комплексы "Искандер"

КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Работы по модернизации оперативно-тактических комплексов "Искандер" начались и ведутся полным ходом, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика комплекса - "Конструкторского бюро машиностроения" - Валерий Кашин.

"Работы ведутся полным ходом, больше пока ничего сказать не могу", - сказал Кашин, отвечая на соответствующий вопрос.