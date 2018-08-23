В России начали модернизировать ракетные комплексы "Искандер"
Оренбургские ракетчики провели боевой пуск из Искандер-М под Астраханью.
Источник: © Фото : Пресс-служба ЦВО
КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Работы по модернизации оперативно-тактических комплексов "Искандер" начались и ведутся полным ходом, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика комплекса - "Конструкторского бюро машиностроения" - Валерий Кашин.
"Работы ведутся полным ходом, больше пока ничего сказать не могу", - сказал Кашин, отвечая на соответствующий вопрос.
22.08.2018
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