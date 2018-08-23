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23.08.2018
Российская газета

Новейший ЗРК "Сосна" примут на вооружение в ближайшее время

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Зенитный ракетный комплекс "Сосна"
Зенитный ракетный комплекс "Сосна".
Источник: Илья Максимов / РГ

Новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна" в ближайшее время поступит на вооружение в российскую армию. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" его продемонстрировали впервые. Комплекс смонтировали на базе шасси гусеничного бронетранспортера МТ-ЛБ.

ЗРК "Сосна" вооружен зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения. Он может вести боевую работу в любое время суток и в самых сложных климатических условиях, его отличает скрытность подготовки к стрельбе и высокую живучесть. Кроме того, ЗРК "Сосна" практически не чувствителен к радиолокационным и оптическим средствам подавления. Может стрелять и в движении.

У комплекса на вооружении 12 управляемых ракет с лазерной лучевой системой наведения.


Светлана Цыганкова

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Сосна
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
23.08.2018 02:42
Лазерно-лучевая система наведения предполагает (хотя бы на конечном участке) подсвет цели лазерным лучом, интересно, что с помощью этого комплекса сбивать собрались? Зависший вертолет? И то в идеальных погодных условиях.
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№2
23.08.2018 04:46
Он сделан специально для обороны Дамаска ночью от планируемых в 2013г. обьявленных 614 КР топорик в два налета, вопрос жизни для САР упирался в двадцать машин.
0
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