Новейший ЗРК "Сосна" примут на вооружение в ближайшее время

Новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна" в ближайшее время поступит на вооружение в российскую армию. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" его продемонстрировали впервые. Комплекс смонтировали на базе шасси гусеничного бронетранспортера МТ-ЛБ.

ЗРК "Сосна" вооружен зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения. Он может вести боевую работу в любое время суток и в самых сложных климатических условиях, его отличает скрытность подготовки к стрельбе и высокую живучесть. Кроме того, ЗРК "Сосна" практически не чувствителен к радиолокационным и оптическим средствам подавления. Может стрелять и в движении.

У комплекса на вооружении 12 управляемых ракет с лазерной лучевой системой наведения.

Светлана Цыганкова