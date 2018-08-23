Филиппины могут купить у России дизельную субмарину, считает эксперт
Подводная лодка класса Варшавянка. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Филиппины, планирующие купить у России субмарину, могут быть заинтересованы в приобретении дизельной подводной лодки, считает член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Ранее в среду филиппинское издание Вusiness Mirror сообщило, что Филиппины не отказываются от идеи купить у России субмарину. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана планирует обсудить покупку на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
"Речь идет о дизельной субмарине. Предлагается широкая линейка подлодок - сверхмалые, малые, подлодки проекта 636 "Варшавянка" и прочие. Подлодка какого именно проекта интересует Филиппины - неизвестно", - сказал Мураховский РИА Новости.
22.08.2018
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Права на данный материал
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