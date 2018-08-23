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23.08.2018
РИА Новости

Филиппины могут купить у России дизельную субмарину, считает эксперт

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Подводная лодка класса Варшавянка. Архивное фото
Подводная лодка класса Варшавянка. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Филиппины, планирующие купить у России субмарину, могут быть заинтересованы в приобретении дизельной подводной лодки, считает член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее в среду филиппинское издание Вusiness Mirror сообщило, что Филиппины не отказываются от идеи купить у России субмарину. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана планирует обсудить покупку на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

"Речь идет о дизельной субмарине. Предлагается широкая линейка подлодок - сверхмалые, малые, подлодки проекта 636 "Варшавянка" и прочие. Подлодка какого именно проекта интересует Филиппины - неизвестно", - сказал Мураховский РИА Новости.

22.08.2018
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