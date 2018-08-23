Филиппины заинтересовались закупками российских военных вертолетов

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в закупке военных вертолетов, автотехники и стрелкового оружия российского производства, заявил журналистам в ходе форума "Армия-2018" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Филиппины - это, можно сказать, новый старый партнер. Мы рассчитываем, что министерство обороны Филиппин заинтересует продукция наших оборонно-промышленных корпораций. Это и вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Сейчас мы ведём консультации и надеемся, что в ближайшее время у нас будут некие предварительные результаты", - сказал он.

Между тем, филиппинское издание Business Mirror ранее сообщило, что Манила не отказывается от идеи купить у России субмарину. Согласно материалу, министр обороны Филиппин планирует обсудить покупку на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве.