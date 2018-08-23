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23.08.2018
РИА Новости

Филиппины заинтересовались закупками российских военных вертолетов

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Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме Армия-2018 в Кубинке
Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в закупке военных вертолетов, автотехники и стрелкового оружия российского производства, заявил журналистам в ходе форума "Армия-2018" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Филиппины - это, можно сказать, новый старый партнер. Мы рассчитываем, что министерство обороны Филиппин заинтересует продукция наших оборонно-промышленных корпораций. Это и вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Сейчас мы ведём консультации и надеемся, что в ближайшее время у нас будут некие предварительные результаты", - сказал он.

Между тем, филиппинское издание Business Mirror ранее сообщило, что Манила не отказывается от идеи купить у России субмарину. Согласно материалу, министр обороны Филиппин планирует обсудить покупку на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве.

22.08.2018
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Страны
Россия
Филиппины
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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