Ракета "Ангара" в будущем станет легче на 2,7 тонны

В Центре Хруничева рассказали, что технология для создания такой ракеты уже заложена на омской площадке

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Шестая или седьмая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 т легче первых пяти произведенных Центром имени М. В. Хруничева. Об этом в среду сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко Дмитрию Рогозину во время посещения главой Роскосмоса стенда Центра Хруничева на форуме "Армия-2018".

"Если брать с учетом той технологии, которая уже на омской площадке сейчас заложена, где ввели в эксплуатацию станок по изготовлению вафельного фона, то "Ангара" сразу на 2,7 т становится легче", - сказал Варочко.

По его словам, первой "Ангарой", которая будет легче предыдущих ракет этого типа, станет либо шестая, либо седьмая ракета, так как уже есть задел по производству носителей со второго по пятый.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.