Восемь ракет "Протон" находятся на хранении в Центре Хруничева
В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ранее сообщалось, что Роскосмос отказался от использования "Протонов" и переходит на носители "Ангара"
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Центр Хруничева уже изготовил восемь ракет "Протон", они находятся на хранении на предприятии. Об этом в среду на форуме "Армия-2018" сообщил глава Центра Алексей Варочко.
"Сейчас, по сути, у нас лежат восемь изготовленных машин. Но уже необходимо вести отгрузку, критическая масса получается", - сказал он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация отказывается от использования "Протонов" и переходит на носители "Ангара".
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Компании
Персоны
Проекты
Похожие новости
23.08.2018
Рогозин заявил о необходимости скорее приступать к строительству второй очереди Восточного
loading...