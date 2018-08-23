Восемь ракет "Протон" находятся на хранении в Центре Хруничева

В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отказался от использования "Протонов" и переходит на носители "Ангара"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Центр Хруничева уже изготовил восемь ракет "Протон", они находятся на хранении на предприятии. Об этом в среду на форуме "Армия-2018" сообщил глава Центра Алексей Варочко.

"Сейчас, по сути, у нас лежат восемь изготовленных машин. Но уже необходимо вести отгрузку, критическая масса получается", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация отказывается от использования "Протонов" и переходит на носители "Ангара".

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.