Ростех представил на "Армии-2018" первый серийный комплекс ПВО "Сосна"

Боевая машина зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 19.08.2018.

Новый комплекс заменит в российской армии ЗРК "Стрела-10М"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2018", который проходит в Подмосковье, первый серийный образец нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Новый мобильный комплекс успешно прошел госиспытания и должен сменить в российской армии ЗРК "Стрела-10М", - отметили в Ростехе.

Как рассказали в госкорпорации, комплекс "Сосна" обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет "Сосна-Р" и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех. Комплекс предназначен для защиты войсковых частей и подразделений в том числе от высокоточного оружия и средств воздушной разведки.

"Малые масса и габариты ракет позволяют ЗРК действовать без специальной транспортно-заряжающей машины. Вращающаяся часть комплекса выполнена в виде боевого отделения, которое может устанавливаться на различные транспортные средства грузоподъемностью выше 3,5 т", - уточнили в пресс-службе Ростеха.

Комплекс "Сосна" разработан в КБточмаш им. Нудельмана (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха).

Ранее сообщалось, что "Высокоточные комплексы" в 2017 году завершили государственные испытания зенитного ракетного комплекса "Багульник". Согласно данным открытых источников, "Багульник" является боевым модулем "Сосны".