Серийное производство новейших комплексов ПВО "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году

Сообщается, что первые опытные образцы новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов уже изготовлены

КУБИНКА, 22 августа. /ТАСС/. Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2018".

"Начало серийного производства ЗРПК планируется с конца 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Первые опытные образцы "Панцирь-СМ" изготовлены, их "испытания проводятся в соответствии с установленными государственным контрактом сроками".

"Панцирь-СМ" создается для армии РФ на замену стоящих на вооружении комплексов "Панцирь-С1". В версии "СМ" комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью - до 40 км. Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.