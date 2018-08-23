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23.08.2018
ТАСС

Серийное производство новейших комплексов ПВО "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Сообщается, что первые опытные образцы новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов уже изготовлены

КУБИНКА, 22 августа. /ТАСС/. Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2018".

"Начало серийного производства ЗРПК планируется с конца 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Первые опытные образцы "Панцирь-СМ" изготовлены, их "испытания проводятся в соответствии с установленными государственным контрактом сроками".

"Панцирь-СМ" создается для армии РФ на замену стоящих на вооружении комплексов "Панцирь-С1". В версии "СМ" комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью - до 40 км. Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
АРМИ-20XX
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