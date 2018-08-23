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23.08.2018
ТАСС

Рогозин заявил о необходимости скорее приступать к строительству второй очереди Восточного

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Космодром Восточный. Архивное фото
Космодром Восточный. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос

Об этом он сообщил стенде ЦЭНКИ "Армии-2018" в ответ на доклад гендиректора предприятия Андрея Охлопкова

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" необходимо начинать скорее. Об этом в среду на форуме "Армия-2018" заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Приступайте скорее", - сказал он на стенде ЦЭНКИ в ответ на доклад гендиректора предприятия Андрея Охлопкова.

Во вторник в Центре Хруничева сообщили, что строительство второй очереди космодрома уже идет.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, а сами работы стартуют в начале сентября.

До этого в госкорпорации сообщали, что строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне 2018 года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство было завезено на космодром в августе 2017 года. Запуск "Ангары" с нового старта ожидается в 2021 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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