Гендиректор Центра Хруничева считает нецелесообразным создание ракеты "Протон Лайт"

По словам Алексея Варочко, доработка инфраструктуры дорого обойдется

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - разработчик ракет "Протон" и "Ангара") Алексей Варочко считает нецелесообразным развитие проекта по созданию ракеты-носителя среднего класса "Протон Лайт".

"Работы не завершены. Проект есть, другой вопрос - применение этого проекта, целесообразно или нет. Мы считаем, что применение "Протона Лайт" нецелесообразно в одном - не как машины, а с точки зрения доработки инфраструктуры, которая очень дорого обойдется, и она не окупается", - сказал Варочко в среду журналистам на форуме "Армия-2018".

По его словам, переоборудовать стартовую инфраструктуру под то количество пусков, которое есть, проще, дешевле и оптимальные для ракеты "Протон-М".

Российский Центр имени Хруничева в 2016 году представил две новые модификации ракеты "Протон" - "среднюю" и "легкую". "Средняя" версия состоит из первой и третьей ступеней базового "Протона". "Легкая" также состоит из первой и третьей ступеней, но из шести двигателей первой ступени оставлены только четыре.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.