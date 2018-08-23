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23.08.2018
ТАСС

"Калашников" представил новый беспилотный комплекс на форуме "Армия-2018"

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Концерн Калашников
Концерн Калашников.
Источник: http://kalashnikovconcern.ru/

Сообщается, что беспилотный комплекс находится в стадии заводских испытаний

ИЖЕВСК, 22 августа. /ТАСС/. Компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников") представила новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", в настоящее время комплекс проходит заводские испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

"Беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 от компании ZALA AERO - ведущего производителя комплексных решений в области беспилотных авиационных систем (входит в состав АО "Концерн "Калашников"), впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", - говорится в сообщении.

По данным концерна, на данный момент беспилотный комплекс находится в стадии заводских испытаний.

В пресс-службе отмечают, что преимуществами беспилотного комплекса ZALA 421-16E5V2 являются продолжительность полета в 14 часов, что позволит, например, совершить полет из Ижевска в Москву на расстояние более 1,2 тыс. км. Сообщается также, что масса воздушного судна сокращена до 30 кг. Впервые для беспилотного комплекса разработана технология воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики, включая любые изменения в природной среде. Также впервые в своем классе беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки данных для оптико-электронной и радиотехнической разведки, аэрофотосъемки, ретрансляции видео и голосовой связи.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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