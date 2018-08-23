Россия и США обсуждают новые поставки нелетального оружия

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Россия и США обсуждают возможность новых поставок российских пистолетов "Оса" (является нелетальным оружием) для американских силовых структур, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"В настоящее время поставки по ранее заключенным контрактам выполнены. Новые контракты до настоящего времени не заключены. Ведется проработка вопроса о дальнейшем сотрудничестве", - сказал он.

В конце 2016 года стало известно, что пистолеты "Оса" производства одного из предприятий концерна "Техмаш" (входит в Ростех) поступили на вооружение полиции штата Аризона. В "Техмаше" тогда объясняли, что это стало "первым в новейшей истории случаем, когда американские силовые структуры официально закупили российское оружие нелетального действия".

Выбор полицейских неслучаен: российская разработка позволит полиции меньше убивать и задерживать больше нарушителей, объяснил ранее в интервью Los Angeles Times шериф Пол Бабью.

За счет отсутствия в механизме пистолета деталей, движущихся возвратно-поступательно, "Осу" не может заклинить, а в случае осечки пистолет автоматически выстрелит следующим рабочим патроном.

Комплекс предназначен для самообороны и индивидуальной защиты от нападений, а также для использования сотрудниками правоохранительных органов, обеспечения безопасности на воздушном транспорте, подачи сигналов и освещения местности сигнальными и осветительными ракетами.