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23.08.2018
РИА Новости

На Урале начинаются международные учения стран ШОС "Мирная миссия – 2018"

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Учения Мирная миссия. Архивное фото
Учения Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018" в среду стартует на полигоне в городе Чебаркуль Челябинской области, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"С 22 по 29 августа 2018 года на полигоне в Чебаркуле Челябинской области пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018", - приводит ЦВО слова Лапина.

В учении примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР), а также Республики Индия, Исламской Республики Пакистан. Представители Республики Узбекистан будут присутствовать на учении в качестве наблюдателей. Всего в учениях "Мирная миссия - 2018" примут участие около 3 тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и более 500 единиц техники, в том числе авиационной.

От российской стороны на учение привлечены мотострелковые и артиллерийские подразделения уральского танкового соединения, а также группировка авиации Центрального военного округа, группировки военно-транспортной и дальней авиаций Главного командования Воздушно-космических сил. Всего от РФ задействовано более 1300 военнослужащих, около 330 единиц вооружения и военной техники, в том числе 37 авиаединиц, уточнил Лапин.

Все контингенты вооруженных сил государств - участников учения прибыли в Челябинскую область. Торжественное открытие "Мирной миссии - 2018" состоится 24 августа, а активная фаза учения пройдет 29 августа на полигоне уральского танкового соединения в Челябинской области, сообщил командующий.

С момента основания Шанхайской организации сотрудничества страны-участницы провели несколько совместных антитеррористических учений под общим названием "Мирная миссия". Первое из них состоялось в августе 2003 года при участии всех членов ШОС, кроме Узбекистана, на территории двух стран - Казахстана и Китая.

22.08.2018
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