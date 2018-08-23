Лучшая защита – география

Старой авиатехнике есть где сложить крылья

Армии стран юго-востока Африки крайне слабы, но серьезных межгосударственных конфликтов после крушения режима апартеида в ЮАР (подробнее – "Рынок для советского капитала") в регионе нет.

Стабильности угрожают в первую очередь внутренние проблемы. Особенно это касается Зимбабве. Но такие проблемы, как правило, не решаются с помощью армий.

Страна победившего расизма

Зимбабве – последняя колония европейской страны (Великобритании) в Тропической Африке. Деколонизация произошла лишь в 1980 году. Как и все страны континента, Зимбабве находится на крайне низком уровне развития во всех сферах, включая военную. Ухудшают ситуацию чудовищный черный расизм, оставляющий страну без белых специалистов, а также острейший экономический кризис. Тем не менее по меркам региона Зимбабве обладает достаточно сильными ВС.

“Строить сильную армию на Мадагаскаре нет ни возможностей, ни желания”

Сухопутные войска поделены на бригады: 5 пехотных, механизированная (танковый и механизированный полки), спецназа (парашютный, коммандос, горнопехотный полки), артиллерийская (2 артиллерийские и полк ПВО), президентской гвардии. Плюс "инженерный корпус" из 2 инженерных и строительного полков.

Танковый парк включает до 22 китайских Type 59 и 10 Type 69. На вооружении до 28 южноафриканских бронеавтомобилей "Иланд-90", 10 бразильских ЕЕ-9 (еще 77 на хранении), 20 китайских БТР Type 63/85 и 22 аналогичных северокорейских VTT-323, 23 французских бронеавтомобиля ACMAT, до 10 немецких UR-416. В артиллерии 12 советских САУ 2С1, до 40 буксируемых орудий (в основном английских и итальянских), свыше 500 минометов (в том числе 400 советских 82-мм и до 60 120-мм M-43), более 70 РСЗО (16 китайских Туре 63, 58 чешских RM-70). Все средства ПВО советского производства. Это 30 ПЗРК "Стрела-2" и 80 зенитных орудий (45 ЗУ-23, 35 61-К).

ВВС имеют на вооружении до 14 боевых самолетов: 3 советских МиГ-23, до 11 китайских J-7. Порядка 21 крайне устаревшего английского истребителя "Хантер" и 15 бомбардировщиков "Канберра" находятся на хранении. Возможно, имеется 1 американский разведывательный самолет О-2А. Транспортники: до 6 английских BN-2, до 8 испанских C-212-200 (еще 2 на хранении). На хранении находятся американские "Цессна-337" (14 единиц), "Цессна-182" (1), "Цессна-310" (1), "Цессна-F406" (4) и С-47 (до 9). Учебные самолеты: 11 китайских К-8, до 32 итальянских SF-260. До 10 английских "Хок-60" и китайский JJ-5 на хранении. Есть боевые вертолеты: до 4 российских Ми-35П и до 2 советских Ми-24Д. Многоцелевые и транспортные вертолеты: французские AS-532UL (2) и SA316 (до 28, еще до 14 на хранении), американские "Белл-412" (до 9), российский Ми-17. До 4 американских АВ-205 на хранении.

Два флота – два катера

Мозамбик в 70–80-е входил в число ближайших союзников СССР в Африке, получив от нас значительное количество боевой техники. Благодаря этому марксистское правительство страны одержало победу в многолетней гражданской войне. После распада СССР поставки оружия прекратились, большая часть ВВТ советского периода вышла из строя. Средств на закупки новых вооружений у страны нет, поэтому армия поступательно деградирует.

Сухопутные войска включают только батальоны: 7 пехотных, 3 ССО, 2 инженерных, 1 транспортный, 3 артиллерийских (дивизионы).

В танковом парке от 60 до 80 Т-54 и Т-55. На вооружении примерно 30 БРДМ-1 и БРДМ-2, около 300 БТР (более половины из них – БТР-152 и БТР-60). Артиллерия включает около 100 буксируемых орудий (по 20 БС-3, Д-30 и М-30, 24 М-46, 12 Д-1), 52 миномета (М-43 калибра 82 и 120 миллиметров) и 12 РСЗО БМ-21 (122 миллиметра). Имеется 20 ПТРК "Малютка" (плюс 120 на хранении) и 12 "Фаготов" (138 на хранении), 18 ПТО (6 Д-48, 12 китайских Туре 56 м). Наземная ПВО включает 20 ПЗРК "Стрела-2" (еще до 230 на хранении), 20 ЗСУ-57-2, примерно 300 зенитных орудий (150 ЗУ-23-2, 90 61-К, не считая 10 на хранении, 60 С-60 и еще 30 на хранении). Вся техника сильно устарела, поэтому число реально боеспособных образцов может быть в разы меньше.

ВВС имеют в составе 8 истребителей МиГ-21 (6 бис, 2 УБ, еще до 21 бис, 2 УБ на хранении). До 14 МиГ-17 находится на хранении. Боеспособность всех самолетов, даже числящихся в строю, крайне сомнительна. Имеется 2 американских разведчика FTB-337G. 9 транспортников: английский "Хокер-850", американские РА-34, "Цессна-172" (2), "Цессна-150" (2, еще до 3 на хранении), румынские R40S (2), советский Ан-26 (еще до 11 на хранении). 4 РА-32 и 3 немецких Do-27 на хранении. Известно о 2 чехословацких учебно-боевых L-39ZO и 3 бразильских ЕМВ-312, 3–5 советских многоцелевых вертолетах Ми-8 (еще 2–4 и 4–5 боевых Ми-24 на хранении).

ВМС состоят из сторожевого катера "Пебане" (испанский "Конехера").

Расположенное на юго-востоке Африки Малави в военном строительстве ориентировано в первую очередь на бывшую метрополию Великобританию и на соседнюю ЮАР. ВС страны фактически объединены с полицией, что позволяет им обладать хоть каким-то потенциалом.

Сухопутные войска включают три полка – два пехотных и ВДВ. На вооружении имеется около 100 БРМ, БТР и бронеавтомобилей – английские "Фокс" (20), "Феррет" (10), "Шорланд" (8), южноафриканские "Иланд" (13), "Касспир" (16), "Мародер" (13), "Пума" (18). Артиллерия и ПВО английского производства: 12 буксируемых орудий L-118, 8 минометов L16, 14 ПЗРК "Блоупайп".

ВВС и авиация полиции имеют на вооружении до 30 транспортных самолетов: немецкие Do-228 (2–4), Dо-27 (до 6), Do-28D (до 8), американские "Фалкон-900ЕХ" (1), С-47 (до 4), ВТ-67 (2), английские "Скайвэн" (до 3), BN-2Т (1–2) и порядка 16 французских вертолетов (4 SA342, 1 AS532UL, до 3 SA330H, до 5 AS350L и AS355, 1-2 AS365, 1 SA316).

ВМС расположены на озере Ньяса (выхода к морю страна не имеет) и состоят из одного южноафриканского сторожевого катера типа "Намакурра".

Остров убитых самолетов

Мадагаскар, как и подавляющее большинство стран Тропической Африки, крайне слаборазвитое государство, что напрямую сказывается на военном строительстве. Но островное положение защищает страну от любой мыслимой внешней агрессии. Поэтому строить сильную армию нет ни возможностей, ни желания.

Сухопутные войска состоят из 19 полков: 12 пехотных (в том числе 10 территориальных), артиллерийский, зенитный артиллерийский, 3 инженерных, связи, транспортный. На вооружении 12 советских легких танков ПТ-76, до 60 БРМ (35 советских БРДМ-2, 10 английских "Феррет", 8–15 американских М8), примерно 20 буксируемых орудий (включая до 12 советских Д-30 и 4 Д-20), 16 советских минометов (8 М-37, 8 М-43), 20 китайских зенитных орудий Туре 55.

ВВС не имеют в строю боевых самолетов, 2 старых советских истребителя МиГ-17 находятся на хранении. Все транспортные самолеты – американские "Цессна-172" (4), "Цессна-170" (1), "Цессна-310" (1), "Цессна-337" (2–3), РА-23 (1), советские Ан-26 (до 7) – также находятся на хранении. Учебные самолеты – французские J300 "Джокер" (5) и "Тетрас" (1). Вертолеты – 5 французских SA318C и до 2 советских Ми-8.

ВМС имеют в составе 8 малых сторожевых катеров и один французский десантный (EDIC).

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (745) за 21 августа 2018 года