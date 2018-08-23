Приборы, без которых нет полета

Все российские воздушные суда оснащены оборудованием АО "Аэроприбор-Восход"

Приборы и датчики давления в скафандрах Юрия Гагарина и Алексея Леонова, участие в программе и ответственность за посадку многоразового космического корабля "Буран" – вехи истории АО "Аэроприбор-Восход". За семь десятилетий накоплен огромный опыт разработки аэрометрических приборов и систем. Они ни в чем не уступают, а по многим параметрам превосходят самые совершенные мировые аналоги. На выставке "Армия-2018" АО "Аэроприбор-Восход", входящее в КРЭТ, представляет в павильоне Ростеха многофункциональные аэрометрические системы для боевой авиации ВКС РФ.

Сегодня в АО "АП Восход" разрабатывают и серийно выпускают многофункциональные радиоэлектронные системы для всех воздушных судов, в том числе для участвовавших в сирийских операциях. В ближайших планах компании – расширение деятельности и увеличение номенклатуры изделий. К выпуску авиационного аэрометрического оборудования добавятся разработка и изготовление систем высокоточной спутниковой навигации различного назначения, а также внедрение геоинформационных технологий на объекты для Вооруженных Сил Российской Федерации.

В КБ и цехах предприятия производят все, что требуется для надежной и безопасной работы авиационной и ракетно-космической техники: высокоточные датчики давления, приемники воздушных давлений, механические и электронные резервные приборы (высотомеры, вариометры, указатели скорости и числа Маха), образцовые манометры, системы воздушных сигналов и ограничительных сигналов, системы предупреждения об опасном сближении с землей, высоконадежные комплексы высотно-скоростных и аэродинамических параметров, парашютная автоматика, прицельные индикаторы, всевозможные датчиковые реле и системы измерения давлений для ракетно-космической техники, контрольно-проверочная аппаратура и многое другое.

За 74 года на предприятии создано и запущено в серийное производство более 500 изделий гражданского и военного назначения.

Всё под контролем

При разработке аэрометрического оборудования специалисты компании тесно сотрудничают с ведущими разработчиками военной и гражданской авиатехники.

На самолетах ВТА Ил и Ан всех типов, стратегических Ту и амфибийных Бе-200 установлена и успешно применяется универсальная система воздушных сигналов СВС-96. Эта система самостоятельно определяет тип летательного аппарата и автоматически вносит соответствующие аэрометрические поправки.

“Олег Гуляев, генеральный директор:

у предприятия – огромный опыт и задел на будущее, а впереди – новые возможности и курс на инновационные направления”

На базе СВС-96 разработаны модификации для военно-транспортных и специализированных самолетов Ил, стратегических бомбардировщиков Ту – СВС-96ВС для Ту-95 и СВС-96-112В, для применения в составе комплексов ИКВСП-112В, ИКВСП-112В-01, ИКВСП-112В-02 для Ил-112, Ил-20, Ил-76МД-90А, Ил-78МД-90А.

Информационные комплексы высотно-скоростных параметров (ИКВСП), разработанные и запущенные в серию на АО "Аэроприбор-Восход", включают системы и приборы СВС-96-112В, ДАУ85-2Д, ПВД-30, БК ПВД, П-104М.

Аэрометрическая аппаратура разрабатывается для Су-35 и созданного по программе ПАК ФА истребителя пятого поколения Су-57, тяжелого транспортника Ил-76МД-90А, вертолетов – Ка-52 и многоцелевого Ка-62, новейшего среднемагистрального лайнера МС-21.

Предприятие поставляет оборудование для самолетов Су-30МКК, Су-30МКИ, Су-30МКМ, Су-34, МиГ-29 (К и КУБ), а также другой боевой и гражданской техники, участвует в стратегических программах "Москит" и "Искандер-М".

Данные для "Аллигатора"

Для нужд МО РФ специалисты АО "Аэроприбор-Восход" в сотрудничестве с ЦАГИ разработали систему измерения воздушных данных СИ ВПВ-52 для вертолета Ка-52 "Аллигатор".

В системе два функционально законченных модуля (МИВП). Каждый включает в себя два ПВД, блок контроля обогрева ПВД, блок датчиков давления, датчики температуры наружного воздуха, вычислитель воздушных параметров полета и источник питания. Аппаратура уже отлично зарекомендовала себя в летной практике, и конструкторы модернизируют разработку для использования на корабельных вертолетах Ка-52К и активно участвуют в испытаниях.

Стоит отметить, что СИ ВПВ-52 комплектуется новыми многофункциональными приемниками воздушных давлений специальной формы ПВД-44, разработанных в КБ компании. Сегодня все проверки позади, система выпускается серийно.

Большое количество аэрометрических систем было разработано для морской авиации и корабельной вертолетной техники.

На современных МиГ устанавливаются цифровые системы воздушных сигналов производства АО "Аэроприбор-Восход". К примеру, корабельные МиГ-29К/КУБ оснащены системами СВС-2Ц-2 сер. 3 и ПВД-30.

Важным этапом для развития компании стала разработка системы управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) для многоцелевого вертолета Ка-62, отвечающая за распределение электроэнергии всем бортовым потребителям, а их более 30. По сути это сердце всей электронной бортовой аппаратуры. Сегодня СУОВО успешно испытывают на опытных образцах вертолета Ка-62.

Пилотажная история

На авиационной технике, созданной еще в СССР, резервные приборы использовали электромеханические указатели с индикацией стрелочного типа и в роли преобразователя давления применялись анероидные и мембранные чувствительные элементы. Но время электромеханических приборов прошло с появлением малогабаритных датчиков вибрационного типа. На их основе специалисты предприятия создали семейство резервных датчиков с цветной матричной ЖК-индикацией. Несмотря на зависимость от бортпитания, их функционал обладает существенными преимуществами. Так, одна малогабаритная интегрированная система резервных приборов (ИСРП) сразу заменяет механические: авиагоризонт, указатель скорости, высотомер и вариометр. При этом на приборной доске появляется место для другой аппаратуры. Особенность резервных приборов, таких как ВБЭ-СВС-ЦМ, ППКР-СВС, ИСРП, – их моноблочное исполнение. В настоящий момент на вертолеты Ка-32А11ВС и Ка-27ПС установлены высотомеры ВБЭ-СВС-ЦМ, успешно прошедшие летные испытания. Их аэрометрические характеристики не уступают штатным СВС и соответствуют нормам эшелонирования RVSM.

Уникальный многогранник

Одна из инновационных разработок АО "Аэроприбор-Восход" – сферический многогранный ПВД, разработанный совместно с ЦАГИ.

У прибора, предназначенного для всеракурсного измерения воздушных параметров во всем диапазоне скоростей полета, начиная от нулевых, нет аналогов. Размещение ППВД М предполагается на вертолетах различного типа, включая перспективный скоростной вертолет.

От привычных ПВД он отличается геометрией – это не гладкое тело, а сферический многогранник. Для определения аэрометрических параметров не просто оценивается полное и статическое давление, а измеряется и анализируется массив (поле) давлений. У изделия нет подвижных частей, что придает ему надежность и дополнительный ресурс.

Предварительно подтвердились высокие метрологические характеристики многогранника, что позволяет применять его в системах измерения воздушных параметров полета вертолетов, в том числе и перспективных скоростных машин. Модель сферического ПВД сейчас на этапе технологической доработки, специалисты готовят ее для испытаний.

Приемник – преобразователь воздушных данных ППВД М предназначен для восприятия и оцифровки поля давлений, возникающего под действием набегающего потока воздуха на поверхности объемной фигуры сложной геометрической формы (сферического многогранника). Массив оцифрованных данных с ППВД М передается в бортовой вычислитель для определения полного набора параметров во всех режимах, включая полеты вперед, назад, вбок, вверх, вниз, а также при висении.

Два многофункциональных приемника – преобразователя воздушных данных ППВД М можно разместить по обоим бортам фюзеляжа в зонах относительно "чистого" воздушного потока. Данные измерения давлений передаются по шине обмена в вычислитель воздушных параметров (ВВП). ВВП, используя измерения двух ППВД М и информацию, полученную от других бортсистем, рассчитывает высотно-скоростные и аэродинамические параметры движения вертолета.

Разработка аппаратуры для беспилотной авиации также актуальна. В АО "АП Восход" создана система измерения высотно-скоростных параметров СИ ВСП БЛА, предназначенная для измерения и вычисления воздушных параметров движения беспилотника в воздухе в любое время суток и в любых климатических и географических условиях. В ее составе – вычислитель высотно-скоростных параметров (ВВСП-БЛА), плиты статического давления (ПДС-БЛА), приемник полного давления (ППД-БЛА), приемник температуры П-120.

Главный капитал

На предприятии накоплен огромный производственный опыт и создан задел на будущее, взят курс на внедрение инновационных систем. Успешному решению стоящих перед коллективом задач способствует работа научно-технического совета, в составе которого высококвалифицированные специалисты. Научный и производственный потенциал дает возможность компании постоянно внедрять в эксплуатацию новые аэрометрические изделия. Среди приоритетных направлений – создание систем измерения аэрокосмических и аэродинамических параметров на основе многофункциональных приемников воздушного давления.

АО "АП Восход" занимает устойчивые позиции на отечественном рынке аэрометрического оборудования, обладает собственными технологиями, площадками для разработки и серийного производства аэрометрических систем и не зависит от иностранных партнеров.

На предприятии действует программа импортозамещения, разрабатываются новые изделия на отечественной элементной базе, идет модернизация ранее созданной аппаратуры – иностранные комплектующие меняются на российские аналоги.

Для современных отечественных ЛА и их продвижения на мировой рынок к созданному оборудованию применяются международные требования. Специалисты АО "АП Восход" отслеживают изменения в области разработки и сертификации бортовых интегрированных систем высокой сложности и применяют их при конструировании новых комплексов.

Петр Камнев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (745) за 21 августа 2018 года