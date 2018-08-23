Гаранты разгрома

Пришло время восстановления БЖРК, ВВС и океанского флота

В связи с беспрецедентным давлением США перед нашим военно-политическим руководством все чаще встает вопрос: какой должна быть армия в XXI веке? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Наши великие предки оставили нам в наследство самую богатую страну мира, на территории которой находится 30 и более процентов природных ресурсов планеты. На протяжении веков эти кладовые не дают покоя агрессивным соседям и претендентам на мировое господство. Но Россия всегда находила в себе силы отстоять свободу и независимость, разгромить иноземных захватчиков, какую бы тяжелую борьбу нам ни навязывали.

“Численность Вооруженных Сил мирного времени 1,5 миллиона человек не противоречит общемировой практике: один процент от населения страны”

В XXI веке ничего не изменилось. Более того, противостояние все более обостряется в эпоху глобализации, на первый план выступает борьба за овладение природными ресурсами между ведущими центрами мировых сил.

Ответ на вопрос, является ли Россия одним из центров этих мировых сил или ей уготована роль сырьевого придатка, зависит от того, способна ли она защитить свои ресурсы, отстоять свободу и независимость, право распоряжаться своими богатствами в национальных интересах.

Судьба России – быть великой или не быть вообще. Чтобы отстоять свое право на существование и статус одной из ведущих держав, страна должна быть сильной во всех отношениях – в политике, экономике, военном плане. Все составляющие тесно взаимосвязаны. Но постараемся ответить прежде всего на вопрос: какими должны быть Вооруженные Силы России?

Военная стратегия США и НАТО в отношении РФ заключается, если коротко, в следующем:

нанести по военным объектам, прежде всего по СЯС, первый глобальный обезоруживающий удар высокоточными боеприпасами – "вырвать ядерные зубы у русского медведя". После чего, по мнению американских военных аналитиков, у нас останется 15–20 процентов ракет в ядерном снаряжении различного базирования;

их в случае пуска предусматривается перехватить системой ПРО, которая развертывается вдоль наших границ, и уничтожить еще до разделения головных частей на боевые блоки;

в дальнейшем при огромном превосходстве в силах и средствах обычных вооруженных сил вторгнуться на нашу территорию и добиться от руководства безоговорочной капитуляции, разделить страну на несколько враждующих между собой полугосударственных марионеточных образований, получить беспрепятственный доступ к нашим природным богатствам.

Существуют карты с вариантами такого деления России как по национальному, так и по территориальному признаку. И выполнение этих стратегических задач, кто бы что ни говорил, осуществляется неукоснительно. С приходом к власти в США Дональда Трампа огромные военные расходы американцы пытаются разделить со своими партнерами по НАТО, но цель остается неизменной. Об этом свидетельствуют, к примеру, учения США и НАТО в Европе.

Чтобы не допустить осуществления подобной военной стратегии нашего главного противника, Вооруженные Силы России должны:

отразить воздушно-космическое нападение;

прикрыть государственную границу на угрожаемых стратегических направлениях;

обеспечить перевод армии и экономики, полностью или частично, с мирного на военное время;

созданными группировками войск, путем проведения оборонительных и наступательных операций разгромить агрессора и принудить его к выгодному для России миру.

Ядерное оружие использовать в случае угрозы его применения противником.

Способны ли Вооруженные Силы выполнить такие задачи после радикальных сердюковских реформ? Ответ однозначен: да, способны. Хотя целью реформ было превратить нашу армию в войско, способное успешно участвовать лишь в локальных конфликтах вблизи границ и воевать с отрядами боевиков. Это не только мое мнение, так считают серьезные военные аналитики – и наши, и зарубежные. Решение на проведение подобных "реформ" обосновывалось тем, что у России после разрушения СССР и перехода на капиталистический путь развития не осталось серьезных геополитических противников и нет никакой необходимости содержать такую армию. Причем наши "друзья" и "партнеры", пока шли реформы, всячески поддерживали нас в этом мнении и даже финансировали их проведение, выделяя денежные средства на уничтожение атомных подводных лодок и дивизий РВСН. А после завершения реформ мы вдруг стали врагом номер один, о чем на весь мир заявил президент США Барак Обама.

Кому встречать агрессора

Исходя из все более усложняющейся военно-политической обстановки в мире Вооруженные Силы России необходимо восстанавливать до уровня, когда они будут способны решать все задачи по отражению агрессии любого противника на всех стратегических направлениях, обеспечить территориальную целостность страны.

Для отражения воздушно-космического нападения, например, нам просто необходимо иметь вид Вооруженных Сил, специально предназначенный для этой цели, – Войска воздушно-космической обороны. Не ВКС, а ВКО. В их состав в качестве родов войск должны быть включены Войска противоракетной и противовоздушной обороны, соединения и части по предупреждению о ракетном нападении противника, Космические войска, а в качестве авиационной компоненты – соединения истребителей-перехватчиков типа МиГ-31. В дальнейшем Космические войска по мере их развития и переноса значительной части вооруженной борьбы в космическое пространство могут быть выделены в самостоятельный вид Вооруженных Сил.

Для надежного прикрытия государственной границы и гарантированного разгрома агрессора необходимо увеличить численность и восстановить боеспособность Сухопутных войск. При этом в мирное время соединения и части содержать полностью развернутыми только на угрожаемых стратегических направлениях и вблизи государственной границы. Остальные соединения и части могут быть укомплектованы на 50, 25, 10 и 5 процентов от штатов военного времени, имея высокую степень готовности к мобилизационному развертыванию.

Границы на морских стратегических направлениях должны быть защищены на дальних подступах, для чего необходимо восстановить силы флота. ВМФ России должен быть океанским.

ВВС в ходе реформ превратились из вида Вооруженных Сил в род Войск ВКС, некомплект летчиков в авиационных частях составляет около двух тысяч человек. Как общевойсковой командир не могу себе представить боевые действия Сухопутных войск без прикрытия их от ударов с воздуха и авиационной поддержки.

Убежден, никакие беспилотники и ракеты с ядерными энергетическими установками, тем более в условиях применения современных средств радиоэлектронной борьбы, не заменят авиацию. Ни один универсальный самолет неспособен решить конкретную задачу так же качественно, как самолет, для этого предназначенный. ВВС должны быть восстановлены как вид Вооруженных Сил со специализированными родами боевой авиации: истребительной, бомбардировочной, штурмовой и истребительно-бомбардировочной.

Что касается объединений, соединений и частей, имеющих на вооружении стратегическое ядерное оружие, то в мирное время они должны находиться в подчинении главкомов видов Вооруженных Сил в качестве соответствующих родов войск и сил флота. Безусловно, решение на применение должно исходить от высшего военно-политического руководства страны.

Наличие ЯО – мощный фактор сдерживания любого агрессора, но с развитием современных средств вооруженной борьбы оно становится все более уязвимым, потому его совершенствование должно осуществляться с учетом данного фактора. В советское время был создан наиболее неуязвимый для противника вид – боевые железнодорожные ракетные комплексы. Думаю, настало время для восстановления соединений и частей БЖРК.

От Генштаба до военкомата

Общая численность Вооруженных Сил мирного времени при выполнении задач по их восстановлению до необходимого уровня увеличится до 1,5 миллиона человек, что в принципе не противоречит общемировой практике – один процент от населения страны. Это не должно никого шокировать и у нас в России, где, по разным данным, только различных охранников насчитывается от шести до семи миллионов человек.

“В составе Сухопутных войск целесообразно иметь восемь военных округов на основных стратегических направлениях”

Теперь общие вопросы, которые касаются всех видов Вооруженных Сил.

1. Необходимо восстановить разрушенную сердюковскими реформами систему управления Вооруженными Силами. Главкомы видов ВС РФ должны в полной мере отвечать за боеготовность, боеспособность, обеспеченность всем необходимым подчиненных им объединений, соединений и частей, а также морально-психологическое состояние и воинскую дисциплину в них, управлять ими в мирное и военное время. Для этого у них должны быть полноценные органы управления, которые в ходе реформ были сокращены более чем в десять раз.

Генеральному штабу необходимо вернуться к своим прямым обязанностям: оценке военно-политической обстановки, планированию применения видов Вооруженных Сил и обеспечению взаимодействия между ними, комплектованию ВС личным составом и техникой, мобилизационным вопросам, организации управления на стратегическом уровне и стратегического применения средств РЭБ. Для этого есть соответствующие главные управления – ГРУ, ГОУ, ГОМУ, ГУС, ГУРЭБ.

2. В полной мере восстановить систему мобилизационной готовности, начиная с полноценных военных комиссариатов и органов управления до отмобилизования в войсках.

Полноценное восстановление мобготовности невозможно без наличия военно-обученных резервов. Все молодые люди, граждане России, которые по состоянию здоровья способны выполнять воинский долг, должны иметь военно-учетную специальность. Чтобы решить эту задачу, службу в армии необходимо разделить на обязательную шестимесячную, в ходе которой каждый молодой человек получает военно-учетную специальность, срочную – один год и контрактную – от трех лет.

Убежден: молодого человека нельзя отправлять в войска прежде, чем он научится быть солдатом, пройдет обязательную службу в учебной части, освоит военно-учетную специальность. Причем право обучаться в вузе молодой человек должен получить до призыва. А призыв надо осуществлять с 17 с половиной лет, чтобы к началу срочной службы или службы по контракту юноше исполнилось 18. Учебный год целесообразно начинать с первого сентября, второе полугодие для юношей весеннего призыва – с первого марта.

Молодые люди, которые после обязательной военной службы заключают контракт на три года, должны жить в казармах и по установленному распорядку дня. Они отличаются от срочников только получением денежного содержания. Для них должна быть разработана система льгот, предусмотренных после увольнения в запас: бюджетное место в вузе, государственная служба, бесплатное получение жилья, обязательное рабочее место и т. д. За призыв на военную службу, кроме военкоматов, должны отвечать органы государственного и местного управления.

3. Восстановить организационно-штатную структуру Вооруженных Сил: округ, армия (армейский корпус), дивизия, полк.

В составе Сухопутных войск целесообразно иметь восемь военных округов на основных стратегических направлениях. Из них четыре – до Урала: Северо-Западный, Западный, Северокавказский и Центральный. Столько же – в восточной части страны: Западносибирский, Восточносибирский, Дальневосточный и Тихоокеанский.

Объединения, соединения и части других видов Вооруженных Сил, за исключением флота, дислоцирующиеся на данной территории, должны оперативно подчиняться командующему войсками округа. Объединения, соединения и части ВМФ – своему главкому. Целесообразно, чтобы границы военных округов совпадали с границами федеральных и пограничных округов.

Высшим тактическим соединением в Вооруженных Силах России с ее просторами должна быть дивизия с отработанной системой управления и тактикой боевых действий, с боевым потенциалом в три-четыре раза выше, чем у бригады.

4. Маршал Советского Союза Георгий Жуков как-то сказал: "Любая блестяще разработанная операция останется красивыми стрелами на карте без соответствующего тылового и технического обеспечения". Поэтому, если мы хотим видеть наши Вооруженные Силы боеготовыми и боеспособными, необходимо в полной мере восстановить их системы тылового и технического обеспечения.

5. Основу Вооруженных Сил, как известно, составляют офицерские кадры, именно от их подготовки зависят боеготовность и боеспособность объединений, соединений, частей и подразделений, морально-психологическое состояние личного состава, состояние техники и вооружения. Поэтому необходимо восстановить систему военного образования. Четырехлетние военные училища должны готовить офицеров до батальонного звена включительно. Видовые академии со сроком обучения три года – офицеров полкового, дивизионного и армейского звена. Военная академия Генерального штаба (два года) – офицеров и генералов оперативного и стратегического звена.

Мирное развитие страны обеспечат только мощные, хорошо оснащенные, сбалансированные по видам и родам войск Вооруженные Силы, способные отразить агрессию любого геополитического противника. Все возможности и ресурсы для этого есть, нужна политическая воля.

Владимир Соболев, председатель общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", генерал-лейтенант

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (745) за 21 августа 2018 года